River Plate sufrió contra Lanús, pero ganó y estiró su invicto

Gallardo también habló de los esquemas que utiliza en el “Millo”. “Pueden variar, pero lo importante son los futbolistas. Podemos jugar con dos puntas, por dentro o por fuera, lo que me importa son las variantes que dan los futbolistas dentro de lo que pide el juego. A veces fluye y otras veces no. Los esquemas no son rígidos, no dicen nada a veces, es para la foto inicial y a veces hasta se equivocan en la foto inicial por las características. Lo importante es cómo funcionen dentro del equipo, más allá de los sistemas”, indicó.