Piden la intervención de la UCR en Tucumán

“Los que quieren la intervención de la UCR son los que cerraron el partido. No saben si ponerse peluca o le dan el último golpe al radicalismo”. Así comienza el comunicado con el que un grupo de mujeres radicales rechazó el planteo realizado por distintos dirigentes para pedir la intervención de la UCR Tucumán y que no se proclame a las nuevas autoridades. Según las correligionarias, el proceso de renovación interna lleva más de tres meses y se realizó dentro de las pautas previstas por las normas electorales. “Se buscó, por todos los caminos posibles, alcanzar un consenso. Pero primo la mezquindad de quienes solo quieren al partido para sus intereses personales”, expresaron. La declaración lleva la firma de la ex diputada Teresita Villavicencio y de las dirigentes Mónica Frías, Leticia Pacheco, Elda Cejas y Vael Bernal.