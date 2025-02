UCR en Tucumán: ratificaron a Agustín Romano Norri como autoridad de la junta de gobierno

En la lista oficializada para conducir la UCR se incluye al ex intendente de Simoca, Luis González, quien está nominado para ser el nuevo presidente de la convención. El comité capital quedará en manos del ex legislador Jorge Mendía; la ex diputada Teresita Villavicencio será delegada al comité nacional y Alberto Salazar conducirá el comité de Leales. Este último es un histórico dirigente de la sección este y padre de Sebastián Salazar, ex intendente de Bella Vista.