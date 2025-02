El seleccionado "naranja" volvió en forma de Tarucas

Los “Naranjas” como tal, por el momento, no regresarán. Las tardes épicas en las que el seleccionado tucumano hacía vibrar al estadio de Lawn Tennis en los campeonatos argentinos no podrán repetirse. Pero Tarucas llega no sólo con la misión de desarrollar jugadores pensando en los seleccionados nacionales, sino también con el objetivo de reenganchar al público tucumano por detrás de un equipo. El primer paso, el sábado, fue más que exitoso. Y aunque con las particularidades que implica el rugby profesional, los protocolos y un color diferente en la fiesta (música después de los tries, locutores, animadores y DJs), no quedan dudas de que la franquicia del NOA llegó para ocupar el lugar que la “Naranja” dejó tiempo atrás.