La política es otra cosa: la venganza de Milei sobre la hija de Cavallo cruzó límites

Resulta que los dichos del ex ministro de Economía sobre el “atraso” del tipo de cambio, a Milei le resultaron “una estupidez insultante e irritante”, propia de un “impresentable”. En su dialéctica, de colega a colega, el Presidente añadió: “el tipo de cambio desde mi perspectiva no está atrasado. Me parece una vergüenza esa declaración y me sorprende para mal su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características", añadió.