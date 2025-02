Rutas, autopistas y peajes pasarán a manos privadas

Además, informó que por primera vez Aerolíneas Argentinas SA no va a solicitar ayuda financiera del Tesoro Nacional para el primer trimestre de 2025, un “hecho histórico” que se registra después de “17 años de tener una pérdida operativa anual promedio de U$S 400 millones”, además de “una pérdida acumulada de U$S 6.410 millones que pagamos entre todos los argentinos”. “Sanear las cuentas de toda empresa pública deficitaria es un paso indispensable para su irremediable privatización”, acotó.