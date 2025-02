Retirados de las Fuerzas Armadas honraron la muerte del capitán Cáceres

Desde Córdoba

El soldado Ortíz también presenció la muerte de Cáceres, en Río Pueblo Viejo. El combatiente viajó desde Córdoba para participar de la ceremonia en suelo tucumano y también tuvo su turno para expresar unas palabras. “Es muy emocionante estar acá, con los camaradas y con mi teniente coronel, a quien le di un calmante cuando estaba herido y perdió la pierna. Que tengamos este reconocimiento para mí es una alegría muy grande. A los jóvenes quisiera decirles que hay gente mayor, como yo, gracias a la cual no tenemos un trapo rojo en nuestra celeste y blanca; que piensen, lean, busquen en la historia y van a saber que no somos mala gente. Como leí en algún lado, no soy un asesino ni un criminal. Soy un hijo de la patria y cumplí con su voluntad”, desarrolló, visiblemente conmovido.