"Vamos a empezar de cero": Patricia Bullrich anunció que se revocarán los permisos del Reprocann

Bullrich también abordó el tema del cannabis medicinal, aclarando que, si bien la ley lo permite, el problema radica en el desvío hacia la venta ilegal. En ese contexto, cargó contra el kirchnerismo: "Lo que genera violencia es la impunidad, no la marihuana. No nos votaron la ley antimafia, ni la de reiterancia, ni la del registro genético de ADN. No nos votaron ninguna ley que mandamos", destacó.