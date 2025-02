Francos dijo que todavía no están los votos para aprobar el pliego de Lijo en el Senado

En otro tramo de la entrevista, Francos fue consultado sobre los continuos cambios de nombres en el gobierno libertario y explicó que, cuando el presidente considera que un funcionario no está cumpliendo con su rol según las directivas del Poder Ejecutivo, lo reemplaza. “Esa es su decisión y es su competencia. El Presidente ha actuado de la manera que le parece más adecuada”, sostuvo, aclarando que no se basa en acuerdos políticos ni en negociaciones. “Si un funcionario no cumple, se va”, afirmó.