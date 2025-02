La inflación de enero fue la más baja desde julio de 2020

“Pese a la baja de la tasa de inflación, resultado de la persistente ancla cambiaria, existe cada vez más coincidencia entre analistas de que hay una significativa subestimación metodológica en la medición del Indec debido a la muy baja ponderación que tienen los precios de los servicios públicos en el índice, cosa que no ocurre en el IPC que calcula el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, advierte Nicolás Trotta, director ejecutivo del Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). Si se comparan ambos índices, el resultado es que la inflación anual no sería 117,8% como informa el Indec, sino más cerca del 136% que estima el instituto de la Ciudad, acota el ex ministro de Educación de la Nación.