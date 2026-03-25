SociedadActualidad Un tucumano creó un sistema para prever inundaciones que no se usa Un ingeniero tucumano diseñó un modelo que permite identificar zonas de riesgo con datos abiertos y bajo costo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL BRINGAS. El estudio anticipa cómo responderá el territorio ante lluvias. Por Matías Auad Hace 5 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánTafí del ValleUniversidad Nacional de TucumánInundaciones 2026 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Bajo el agua y a puertas cerradas: Atlético desafió la lluvia con la mente puesta en Gimnasia Lo más popular Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado Poder, drogas y silencio: ¿qué hay detrás del crimen de Érika? Del éxito en Expoagro a Tucumán y el NOA: Criolani Bauer trae soluciones de riego de última generación El cine tuvo en Rómulo Berruti a una filosa espada En defensa de las películas subtituladas En el Ente Cultural se evidenció su crisis interna