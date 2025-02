Javier Milei volvió a atacar a María Becerra, tras las críticas por los incendios en El Bolsón

El conflicto comenzó cuando Becerra, durante su actuación en Neuquén, pidió más acción del Estado ante la tragedia y dejó claro que la ayuda no se debe limitar a palabras. "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", expresó la artista ante miles de personas, enfatizando la importancia de la solidaridad colectiva. Además, hizo un llamado a la acción: "No se ayuda sólo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación".