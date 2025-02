El provocativo video con el que Wanda Nara y L-Gante anticiparon el Día de los Enamorados y su indirecta a Mauro Icardi

“La bad bitch también hace canciones de amor”, escribió la mediática, citando el tema con el que se lanzó como cantante, y las redes, por supuesto, no tardaron en reaccionar: “Jajaja, pero suena igual que ‘Amor Verdadero’, me van a volver loca”, “Vamos, Wanda. Pegue”, “Menos mal que no dice el nombre del novio, la canción va para cualquiera”, “Mismo tema que le cantó al padre de sus hijas y cantó junto con su hija”.