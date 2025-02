En los museos nacionales se instalarán ticketeras

Batalla cultural

El secretario negó que exista censura, aseguró que todos los actores o artistas kirchneristas trabajan y afirmó que la agenda woke está dentro de la batalla cultural. “En ningún momento me bajaron una línea de nada. Hubo un tema con el colectivo LGTB en una casa de la cultura que no pasaron una película gay pero acá no hay censura de nada. Estoy muy alineado con la batalla cultural y la vamos a dar. Estamos dando todo el tiempo esa batalla. Acá saqué todo lo de Cristina y ni bien tengamos el dinero vamos a remover también el cartel símil piedra con el nombre de Centro Cultural Kirchner de la fachada de la calle Sarmiento”, precisó.