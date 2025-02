Cartas de lectores: el agua de Tuculandia

El lunes pasé el peor día de mi vida; sin agua desde las 13 horas hasta las 2 de la madrugada, cuando apenas pude juntar líquido, que salía en poca cantidad… pero de repente, ¡barro, puro barro! Y llamamos a la chata la tarde, donde contestaron que inmediatamente no solucionaría el problema que teníamos, cosa que nunca ocurrió. Jamás vinieron en ese día. Esto fue una burla una burla. Y eso que estamos con las cuentas al día. No tuvieron la intención de solucionarlo nada. Se jactan de que todo está bien, pero todo es un desastre; toda la tarde estuvimos tomando agua mineral y por suerte los chicos del bar cercano nos dieron un balde de agua para sacarnos de apuro. Pero, ¿es que se puede vivir así? Y esta no es la primera vez que te ocurre, ya lo pasamos mal antes, hace unos meses. Compadezco las personas que actualmente sufre de falta de agua en distintos barrios de la ciudad. Por ejemplo tengo a mi tía Julieta, que vive en la Plata 1.500 y que ya tiene 94 años, quien tiene que cargar de noche varios tachos de agua, porque de día no le sale ni una gota. Y ella junta y junta y hace más de un año que vive así. En esa zona los vecinos no tienen agua, como ocurre con tanta gente de distintos barrios. ¿No es triste que mi tía viva así? ¿Una persona anciana y que tiene sus cuentas al día? Y sigue la propaganda. ¡Vamos SAT, a ponerse las pilas y a trabajar como corresponde para dar solución a tanta gente de distintos barrios! A nosotros dijeron que teníamos prioridad y que inmediatamente nos darían una solución al problema que nos aquejaba. ¡Jamás lo hicieron, en un día con tanto calor de casi 41°! Pero no es de extrañarse, si estamos en Tuculandia, como lo decía el famoso humorista Alberto Calliera, quien ya no está con nosotros, que ironizaba sobre diversas situaciones que ocurrían en la provincia y que también nos divertía con sus ingeniosas ocurrencias.