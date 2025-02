Todo por Lady Gaga: los vuelos a Brasil aumentaron un 650% por su show gratuito en Copacabana

Go! Assistance también ofrece una variedad de planes, como el Go! Smart, que incluye hasta $80,000 USD de cobertura para enfermedades, accidentes y medicamentos ante hospitalización. Además, sus servicios de telemedicina permiten consultas médicas en línea en cualquier parte de Brasil, con prescripción válida en el país. Florencia Baez, de Go! Assistance, destacó que Brasil es el destino turístico con mayor frecuencia de casos de enfermedades para los viajeros, debido a factores como el calor extremo, insectos y la contaminación del agua y alimentos.