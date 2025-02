Incendios en El Bolsón: el gobernador se quebró y lanzó la maldición del “Maruchito” a los que prendieron fuego

"No hay ningún justificativo, ni político, ni reivindicativo, ni social y ninguna característica para cometer la barbaridad que cometieron. No van a poder descansar porque cada noche que pongan su cabeza en la almohada no van a poder dormir de lo que generaron", advirtió Weretilneck. Dijo que el fuego destruyó 144 viviendas, dañó otras 47, además de miles de hectáreas de bosque.