Atlético Tucumán ya tiene árbitro confirmado para su partido contra Talleres

“No voy a polemizar con esto, porque él forma parte de un Gobierno de la provincia de una doctrina que yo abrazo desde muy chico; una que él no abraza”, agregó Leito, en relación a las ideologías políticas de Masso, que no surgió del peronismo. “No quisiera profundizar en eso, porque si no tendría que hablar del 50% de la pobreza que existe en Tucumán”, disparó.