La emotiva carta de Diego Schwartzman antes de su retiro del tenis: “Nadie me regaló nada”

El ex número ocho del mundo relató que fue en julio de 2022, en el ATP 500 de Hamburgo, donde perdió en primera ronda con el finlandés Emil Ruusuvuori, cuando comenzó a sentir que su retiro del tenis estaba cerca. “Algo no iba bien. Mi cuerpo no respondió a las preguntas ese día. Sentí emociones durante el partido, pero no buenas. Me temblaban un poco las manos. Sufría de irritación y calambres”, relató “Peque”.