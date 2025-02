Más de 300 inscriptos para cursar carreras de la UNT en Aguilares

-Si bien no contar con un presupuesto definido nos dificulta la planificación; hemos tomado medidas para garantizar que la universidad siga funcionando con normalidad. No vamos a permitir que falten servicios esenciales como luz o agua, ni que los estudiantes se vean perjudicados en su formación. Seguimos gestionando a nivel nacional para obtener los recursos necesarios y también trabajamos en mejoras salariales para docentes y no docentes, que vieron sus ingresos retrasados durante 2024. Nuestro compromiso es con la educación pública, y a pesar de las dificultades, seguimos apostando a la calidad y la excelencia académica.