Cartas de lectores: el caos de las motocicletas

En relación al editorial “Acciones ante el caos de las motocicletas” (11/02), se conoce que la Seguridad Vial se basa en tres pilares, educación vial, controles de tránsito y fuertes multas, y lo que se realiza diariamente con las campañas de concientización de distintos órganos del Estado nacional, provincial o municipal, refuerza este basamento que no es suficiente, y eso lo vemos a diario en las noticias. A través de mi experiencia como ciudadano preocupado y ocupado sobre la Seguridad Vial, a través de distintos trabajos que realicé en mi experiencia universitaria y como funcionario, llegué a la conclusión de que el pilar más importante es la tan mentada Educación Vial. Si no se implementa como asignatura obligatoria desde la primaria, no se ven los resultados buscados, ya que los controles y las multas no desaniman a los conductores a no respetar las normas de tránsito. Esto lo comprobé en a otros países vecinos, como Chile, por ejemplo, donde me informé que esta materia vial estaba implementada desde la primaria en muchas escuelas, y ello se notaba en el tránsito a diario. También se sabe que se intentó mediante distintos proyectos que se implemente esta forma de educación vial en nuestras escuelas primarias pero nunca se llegó a tratar en los órganos legislativos, desconociéndose si es por razones políticas o económicas. Solo se debe priorizar la Seguridad Vial sobre todo otras cuestiones, porque la inseguridad vial se lleva a diario la vida de muchos tucumanos.