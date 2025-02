Se despertó el dólar “blue”: aumentó $10 y finalizó por encima de los $1.200

En medio del debate por el valor del peso frente al dólar, el presidente, Javier Milei, volvió a defender el esquema cambiario. Salió así al cruce de economistas y sectores industriales que piden una devaluación. "El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario", afirmó. "No vamos a devaluar de ninguna manera", lanzó categórico luego de tildar de "impresentable" al ex ministro de Economía Domingo Cavallo.