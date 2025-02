Domingo Cavallo rompió el silencio y le respondió a Javier Milei tras el desplazamiento de su hija

Y luego arremetió: “Hay que ver a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral, fue claro con quién se alineó. Que llamaba a que yo no me presentara, que yo le hacía el juego al kirchnerismo”. Fue esta última crítica de Milei que catapultó la réplica del economista, quien no dudó en reflotar hoy el posteo que difundió en noviembre del 2023 en su blog titulado: “Voto a Milei”.