El increíble regalo de Los Ángeles Lakers a sus fanáticos en el debut de Luka Doncic

Tal fue la expectativa por el debut de Doncic que varias celebridades se hicieron presentes en el estadio. El actor Will Ferrell, la cantante Adele, el ex boxeador Floyd Mayweather Jr., el músico Chad Smith (baterista de los Red Hot Chili Peppers) fueron algunos de los más destacados, al igual que el alemán Dirk Nowtzki, ex compañero de Doncic en Dallas Mavericks.