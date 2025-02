La impactante asistencia de Luka Doncic a LeBron James en su debut en Los Ángeles Lakers

“Fue especial. La manera en que me recibieron todos: los compañeros, la directiva, todos los que están aquí. He oído mucho ruido cuando me presentaron... Así que lo agradezco mucho, fue un momento especial”, expresó Doncic tras el partido, que además marcó su regreso a las canchas tras más de un mes, luego de superar una lesión en los gemelos.