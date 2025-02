Trump, en ataque contra la prensa estadounidense

Los registros en USAspending.gov, un rastreador en línea de los pagos del gobierno, mostraron que las agencias federales pagaron alrededor de U$S 8 millones a “Politico” por suscripciones, incluidas su servicio Politico Pro. Los pagos de Usaid fueron una pequeña fracción de ese total. Los hechos no impiden que Trump declare falsamente que miles de millones de dólares de Usaid y otras agencias fueron a los “medios de noticias falsas como soborno para crear buenas historias sobre los demócratas”. “Nunca hemos recibido ningún financiamiento gubernamental, no hay subsidios, no hay becas, no hay ayudas”, escribieron Goli Sheikholeslami, directora ejecutiva de “Politico”, y John Harris, editor jefe.