En Deportivo Graneros expresaron su enojo contra la terna arbitral: "Nos trataron mal desde que llegamos"

Pese al ambiente caldeado, Lencina eligió destacar el esfuerzo del equipo. “Esto es fútbol y hay tres resultados posibles, No se nos dio, pero no hay nada que reprocharnos. No te puedo decir que hay que felicitar el torneo que hicimos porque no pudimos coronar con el ascenso, pero sí a los compañeros que se brindaron al 100%”, dijo el arquero que prefirió no hablar de la jugada polémica. “Prefiero pedirle disculpas a los hinchas porque viajaron y se endeudaron con la situación del país”.