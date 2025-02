En México Trump encontró “la horma de su zapato”

Pero lo más fuerte de la respuesta de la presidenta mexicana se centró en dos referencias: desde hace 30 años su país y los EEUU mantienen un “convenio de libre comercio”. Citó que en la primera gestión de Trump se suscribió la renovación con el ex presidente López Mateo. Y centró las observaciones en un tiempo álgido. “Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los EEUU. El 70% de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México provienen de su país, las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente la ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en EEUU”.