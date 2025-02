El referente de Graneros que sacrificó momentos familiares por el sueño del ascenso: "Muchas veces me preguntan por qué lo hago"

A veces, su familia no entiende por qué dedica tanto tiempo a entrenar y prepararse. “Siempre me dicen lo mismo: ‘¿Para qué entrenás si hace tanto calor?’, ‘Quedate en casa, está lloviendo’, ‘No vayas hoy, hace frío’. Pero saben que esto es lo que me gusta, lo que elegí. Y aunque a veces no compartan mi forma de vivirlo, siempre me apoyan”, explicó el central.