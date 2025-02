La inspiradora transformación de Travis Kelce: de superar sus adicciones a conquistar el mundo como pareja de Taylor

Antes de afrontar lo que podría derivar en su cuarto campeonato del Super Bowl en la NFL, la temporada de Travis Kelce se resume en una reciente declaración en la que abiertamente se refirió al retiro, aunque todavía cuenta que tiene mucho para aportar a sus 35 años. “He pensado, pero todavía me encanta lo que hago. Son momentos como estos, semanas como estas, el lunes que acabamos de pasar en los playoffs, los que me hacen sentir que podría jugar a este deporte para siempre. Creo que todavía me queda mucho futbol americano por dar y ha sido uno de los años más especiales de mi vida, lo que me seguirá haciéndome querer más este mundo”.