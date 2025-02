Pizzología

Hubo un tiempo en que la pizza significaba reunión. Era la comida que se pedía cuando se quería compartir sin esfuerzo, el alimento divisible por definición. Muchos sabemos dividir porque comimos pizza. En el caso de la pizza lista los tamaños no dan porciones simétricas. El pizzero de Legui tendria un sincope de tener que partir esta sustancia sin bordes y de contornos irregulares. La pizza de esquina es la cena de quien no tuvo tiempo de cocinar, de quien trabaja hasta tarde y no quiere gastar de más, de quien ya no tiene margen para dudar.