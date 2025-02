No mates al pequeño filósofo que llevás adentro: ¿Qué es la Era de la Humanidad Aumentada?

Decile NO a la “Era de la IA”

No amigo, no estamos en la era de la inteligencia artificial. No es un algoritmo, frío e inentendible, el rey de la cuadra. Sufro inútilmente cuando escucho “expertos” y/o aspirantes a gurús hablar con estos términos. Sin distinguir que la IA no es más que una herramienta. Recontra poderosa. Pero que generan un hype o histeria colectiva de que todo es WOW y de que todo cambia para siempre ¡YA!