Milei: de la teoría cambiaria a sus caprichos prácticos contra los mercados, “nadie la talla”

A veces los funcionarios se creen elegidos (no electos, sino señalados) y suponen que van a poder torcer el destino; eso, parece ser voluntarismo puro. Milei ha decidido, como Cavallo en el 2001, tirarle dialéctica a la City y, como Macri, poner el foco en otro lado y no en lo que hay que hacer. “Nunca deberás pulsear con los mercados (ni mucho menos tentarlos)”, debería ser una regla que un liberal de fuste no debería ignorar. No es la única lección que debería sacar de los últimos años el gobierno nacional.