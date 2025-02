Suspensión de las PASO: ¿todos ganan?

Cuando se ven este tipo de situaciones surge la natural lectura de que el bloque se está deshaciendo, ya que la conducción política no lo está pudiendo ordenar. Ahí es donde uno se pregunta si hay quiebre, impericia, mayor habilidad oficialista o picardía. Porque en este juego nada debe ser descartado. ¿Cristina bajó línea? ¿o frente a la fragmentación evidente se corrió y dio libertad de acción implícita? Solo para tomar un ejemplo, ¿los diputados de Gerardo Zamora ayudaron al gobierno con o sin el ok de la jefa? Fue precisamente en Santiago del Estero donde ella inauguró la presidencia del PJ. La mujer del gobernador, Claudia Abdala, fue presidenta provisional del Senado con el ok de CFK dada la lealtad del matrimonio. ¿No hablaron antes del dictamen de comisiones? ¿Zamora se mantuvo en su postura oficialista en la sesión sin acordarlo o avisarle a la ex presidenta? ¿Nadie le dio el ok para que jugara de esa esa manera? ¿O sí se lo dieron? Muchos interrogantes van a quedar pendientes para aclarar en los próximos días. Este juego recién empieza.