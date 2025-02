Reunión clave en Buenos Aires, obras en el aeropuerto y un pase del PRO a Milei

De “amarillo” al violeta, sin escala

Un ex legislador del PRO se suma a la Libertad Avanza. Se trata de Luis Brodersen, empresario de Aguilares, quien se mostró junto al vicejefe de gabinete, Lisandro Catalán, en las redes sociales. En la imagen también aparece el diputado Gerardo Huessen. “Gracias @JMilei por devolvernos la fe a todos los argentinos de bien, que creemos en el trabajo y la libre empresa. Voy a hacer todo lo que pueda para alcanzar el gran objetivo”, posteó el ex parlamentario en su cuenta de X. Brodersen se desempeñó como legislador entre 2015 y 2019, pero no logró ser reelecto en la elección realizada ese año. Tiene un perfil muy activo en la ex Twitter, donde suele criticar con dureza al gobierno de Osvaldo Jaldo. En diciembre denunció que dos boliches de su propiedad están clausurados desde hace años como represalia por haberse enfrentado al legislador Sergio Mansilla a quien acusó de creerse “dueño de la ciudad”.