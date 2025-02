Qué dijeron los vecinos afectados por el basural de El Mollar

“Vivo enfrente de donde termina el basural hace ocho años. Después de tantas protestas cuando me enteré que el Gobernador dijo que se clausuraba, que no se iba a seguir tirando basura, que él había hecho el acuerdo con la intendente Rossana Chahla, que iban a venir dos bateas, me había puesto contenta”, relata Verónica Cajal, una de las vecinas afectadas por la concentración de desperdicios en la zona de El Mollar. “No niego que si comenzaron a trabajar; yo vi las dos bateas, pero en estos días han empezado a tirar basura de nuevo”, explica. Y continúa: “justo hoy hablaba con una persona también de acá, me dijo, hoy vimos cómo el camión tiraba la basura en el pozo”. “A nosotros nadie nos dice nada; no nos explican nada. Yo lo que pienso es que hace una semana atrás fue el Seven, entonces convoca a gente de diferentes tipos sociales acá de la provincia y de otros lugares entonces empezaron a trabajar, terminó y se fue la gente y ya todo vuelve a la normalidad. Siguen siendo promesas incumplidas”, acotó.