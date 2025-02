Tarjetas para ómnibus: “Todos los cambios llevan su tiempo”,dijo Jaldo

La SUBE presentó inconvenientes a los usuarios al momento de usarla y cargarla. Sofía Ríos Carrizo, de 34 años, estudia y trabaja a la vez, por lo que hacer uso del colectivo es fundamental durante su día a día. Sin embargo, dijo que en varias ocasiones tuvo problemas al momento de cargarle dinero a la tarjeta. “Venía usando la Ciudadana y compré hace dos semanas la SUBE. Me dijeron que no es como la Ciudadana,que carga fácil en cualquier lugar, sino que hay lugares específicos. Y después intenté cargarla con débito y se demoró en impactar. Si yo necesito la carga y en el momento no está disponible ¿entonces, cómo hago? ¿Me quedo varada? No lo veo positivo para nada”, expresó.