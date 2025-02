"Estamos contentos de saber donde estamos", aseguró Álvaro Galindo, head coach de Tarucas, tras los amistosos ante Dogos

El ex entrenador de Pumitas aseguró que la calma se mantiene en el equipo y que eso tratará de transmitir el staff. “Está la tranquilidad de que lo que no se entrenó mucho fue lo que no salió, de que algunas cosas que entrenamos nos fue bastante bien y en otras no tanto. El espíritu y la voluntad de los chicos desde que empezamos y hasta el día de hoy ha sido impecable. Contamos con esa energía para ir a trabajar lo que haga falta”, concluyó.