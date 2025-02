Alberto Fernández sufrió un revés en la causa Seguros: la Justicia rechazó la recusación que hizo contra Ercolini

A pesar de ello, para Boico esos chats no sirven porque se presentaron tarde. Además, el camarista dijo que no hay datos del teléfono donde se habrían captado las imágenes que documentarían los chats, que no se conoce quién es el titular del teléfono desde donde se constatarían esas imágenes y que tampoco se entregó el teléfono para que sea peritado.