La decisión de Milei de abandonar la OMS genera polémica y críticas en Tucumán

El legislador José Cano (UCR) calificó al hecho como un acto de “profunda ignorancia” y una muestra de “obsecuencia sin límites” con el presidente estadounidense Donald Trump. “La salida de la OMS no es solo un retroceso en materia de salud pública, es parte de un plan de desmantelamiento que golpea a los sectores más vulnerables. No hay ninguna evaluación técnica ni justificación seria detrás de esta medida, solo un capricho ideológico”, advirtió el ex presidente de la comisión de Salud del Senado de la Nación.