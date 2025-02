Luis Caputo prometió que la ropa va a bajar de precio: cuándo y por qué

"Una cosa es que haya precios que estén adelantados porque no hay competencia, y otra cosa es el dólar. ¿Tenemos que devaluar para que la ropa parezca que vale lo mismo en Chile? No. Nosotros tenemos que lograr lo mismo que Chile, que la empresa compita y baje de precio. (...) El caso de la ropa no es inmediato. Es un proceso que tarda de seis a 12 meses", agregó, negando además un atraso en la cotización de la divisa estadounidense.