Jaldo apartó al delegado comunal de El Mollar por el escándalo de tierras fiscales

La investigación que desarrolló el fiscal Miguel Varela tuvo ribetes escandalosos. Según su teoría, se encontró frente a una organización con roles y tareas definidas que tiene origen en la ex Subsecretaria de Regularización Dominial y de Hábitat de la provincia (disuelta hace una semana) cuyo objeto eran los negocios inmobiliarios, principalmente la venta de terrenos fiscales”. Sostuvo además que Castro, Fernando Rogel Chaler, Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo (ex titular y empleados de Regularización Dominial, respectivamente), Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto político de Castro) mediante engaños, procedieron a privar de la posesión a la Provincia, quien detenta la titularidad del inmueble, que no sólo es un terreno fiscal, sino un área protegida.