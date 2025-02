Suspensión de las PASO: el oficialismo avanza con apoyo de aliados y polémica en el Congreso

En el marco de su argumentación, la dirigente tucumana sostuvo además que con la supresión de las PASO es “más sano” que cada partido tenga que preocuparse por salir a convencer a los votantes y por conseguir el financiamiento necesario para costear sus campañas. “Si uno como partido no consigue fondos, quiere decir que las causas que está defendiendo y los candidatos que están presentando no le importan a nadie. Entonces, si uno tiene un partido que enarbola causas que no le interesan a nadie y que no consigue fondos es porque evidentemente le están errando al camino porque no están logrando representar a los ciudadanos”, remarcó.