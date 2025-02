Generación Zoe: Según la Comisión Nacional de Valores, Cositorto no infringió ninguna ley del mercado de capitales

Según la investigación de la CNV, Cositorto y su organización no captaron ahorro público ni ofrecieron asesoramiento en materia de mercado de capitales de manera irregular, ya que sus actividades se basaban en depósitos de dinero y criptomonedas. Aunque reconocieron que mintió sobre ser dueño de una Alyc y contar con habilitación del organismo, no pudieron sancionarlo porque no se concretaron transacciones con bonos o acciones. La resolución generó críticas debido a la falta de medidas preventivas contra esquemas similares.