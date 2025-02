Grecia: más de 7.000 evacuados por los terremotos y el temor de una erupción volcánica

"No hay señales de ningún cambio en el sistema volcánico de Santorini en este momento, y la posibilidad de una erupción volcánica es muy pequeña. La actividad sísmica de 2011-2012 no provocó una erupción, y durante los últimos 300 años todas las erupciones del volcán de la isla Kameni en Santorini han implicado pequeñas erupciones de lava o pequeñas explosiones de ceniza que no representaron una amenaza inmediata para la isla principal de Thira", argumentó Pyle.