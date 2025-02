Santa Águeda: la mujer que enfrentó al poder

Fue azotada, encerrada, mutilada. Le quemaron los pechos y luego se los arrancaron con tenazas. “Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar el mismo seno del que te alimentaste de niño?”, le espetó Águeda. Desde el calabozo, según la leyenda, San Pedro la curó milagrosamente. Pero al día siguiente, la joven estaba otra vez frente a Quintianus. “¿Quién te ha curado?”, preguntó él. “Jesucristo”, respondió ella. No dijo nada más. No pidió clemencia. No negocó su libertad. La arrojaron sobre brasas ardientes. Mientras moría, rezó.