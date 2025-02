Javier Milei insistió en su postura contra la ideología de género y criticó la "Marcha del Orgullo Antifascista"

"Si él se autopercibe así deja que corra el tiempo y a ver qué decide. Si vos a esa criatura le amputas el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños, que tome la decisión siendo un adulto responsable. Si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio", añadió.