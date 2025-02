Sava "pateó" el tablero: cuatro cambios y una duda en Atlético Tucumán para recibir a Riestra

"Bebe" Acosta, la preocupación de Sava

Mientras tanto, Sava está atento a lo que suceda con Guillermo Acosta. Según explicó un allegado al entrenador, “Bebe” no trabajó con normalidad durante los últimos días, por lo que no está confirmada su presencia en el “11” que debutará como local en el José Fierro. “Va a concentrar. Si está bien va a jugar, si no su lugar será ocupado por Kevin López”, explicó la misma fuente consultada.