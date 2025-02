El escandaloso look de la esposa de Kanye West en los Grammy 2025: un atuendo que no pasó desapercibido

¿West y Censori fueron expulsados de los Grammys?

Después de la aparición en la alfombra roja, West y Censori no estaban a la vista en el interior del recinto. En Internet circuló un informe según el cual la pareja había sido expulsada del evento y no había sido invitada oficialmente a asistir. Sin embargo, la revista People, especializada en espectáculos, desmintió ese rumor, diciendo que "no era cierto" y que West simplemente "caminó por la alfombra, se subió a su coche y se fue".