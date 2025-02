Escándalo en la Copa Davis: un tenista chileno fue golpeado por su rival, no quiso seguir jugando y lo descalificaron

Nicolás Massú, capitán chileno, apuntó contra el médico. “El doctor no es neutral, estaba más preocupado por seguir el partido y el espectáculo, no por el estado de Christian. No puede ser así. Queremos mandar un claro mensaje a la ITF: esto es una falta de respeto. Vamos a hablar con el presidente de la federación y ver qué podemos hacer, vamos a tener que apelar porque estamos afectados. No hemos hecho nada malo y estamos eliminados”, disparó el ex tenista.